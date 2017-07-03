“داعش” محاصر في الموصل… والعراق يستعدّ للاحتفال بالنصر

يواصل مقاتلو تنظيم “داعش” الارهابي القتال متحصنين بآخر بضعة شوارع ما زالت تحت سيطرتهم في المدينة القديمة في الموصل اليوم الاثنين فيما بدا وكأنه آخر لحظة صمود يائسة في معقلهم السابق.

وبعد قتال عنيف أجبرت وحدات الجيش العراقي المتشددين على التقهقر وحاصرتهم في مستطيل تتقلص مساحته تدريجيا فلا يزيد عرضه الآن على 300 متر وطوله على 500 متر على ضفة نهر دجلة وفقا لخريطة نشرها المكتب الإعلامي للجيش.

وغطى الدخان أجزاء من المدينة القديمة التي تعرضت لضربات جوية ووابل من قذائف المدفعية خلال الصباح.

وتقلص عدد مقاتلي التنظيم المتشدد في الموصل من آلاف عندما بدأت القوات الحكومية هجومها قبل أكثر من ثمانية أشهر إلى نحو مئتين الآن وفقا لبيانات الجيش العراقي.

وبالوصول إلى نهر دجلة، المتوقع خلال هذا الأسبوع، تكون القوات العراقية قد سيطرت بالكامل على المدينة.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء حيدر العبادي الموصل ليعلن النصر رسميا وهناك خطط لاحتفالات في مختلف أرجاء البلاد تستمر أسبوعا.

والموصل هي أكبر مدينة سيطر عليها تنظيم “داعش” على الإطلاق.

ومنها قبل نحو ثلاث سنوات أعلن التنظيم تأسيس “دولة الخلافة” على أجزاء من أراضي العراق وسوريا.

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