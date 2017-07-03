هذه أبرز التطورات على الساحة السورية 3-7ـ 2017

ـ قُتل وجرح عدد من مسلحي المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش إثر اشتباكات مع فصائل “الجيش الحر” في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، كما استهدف “الجيش الحر” سيارة تابعة للمجموعات المرتبطة بالتنظيم قرب بلدة عدوان ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.

دير الزور وريفها:

ـ استهدف سلاح الجو في الجيش السوري بسلسلة غارات مواقع ونقاط انتشار مسلحي تنظيم داعش في أحياء العرفي والكنامات والحويقة ودوار الحلبية في مدينة دير الزور وفي محيط الفوج 137 وكازية الايمان غرب المدينة ومعبر الجفرة جنوب شرق المدينة وقرية الحسينية شرق المدينة ومنطقة حويجة صكر جنوب شرق المدينة وفي قريتي البغيلية وعياش في ريف المدينة الشمالي الغربي، وحقق اصابات مؤكدة فضلا عن تدميره لعدة آليات للتنظيم.

ـ اعتقل تنظيم داعش عشرات الأشخاص في ريف دير الزور الشرقي بتهم مختلفة، واقتادهم إلى جبهات القتال مع الجيش السوري للقيام بأعمال التدشيم.

الرقة وريفها:

ـ قُتل شخص إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات حرس الحدود التركي لدى محاولته عبور الحدود السورية – التركية في ريف الرقة الشمالي.

ـ سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” على قرية رطلة في ريف الرقة الجنوبي، كما تمكنت “قوات سوريا الديمقراطية” من الدخول الى حي “هشام بن عبد الملك” جنوب مدينة الرقة، إضافة إلى حي اليرموك غرب المدينة إثر اشتباكات مع تنظيم داعش أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم.

ـ أعدم تنظيم داعش أحد مسلحيه في شارع الفردوس وسط مدينة الرقة بعد أن ألقى القبض عليه برفقة عائلة كان يحاول اخراجها إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.