بعد تلعفر.. مجهولون يرفعون لافتة تنعى البغدادي في الحويجة

افاد مصدر محلي عراقي في كركوك، الاثنين، بأن مجهولين وضعوا لافتة تنعى مقتل زعيم تنظيم “داعش” الملقب أبو بكر البغدادي بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، فيما أستنفر التنظيم عناصره بحثاً عمن وضع اللافتة.