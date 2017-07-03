بعد تلعفر.. مجهولون يرفعون لافتة تنعى البغدادي في الحويجة

افاد مصدر محلي عراقي في كركوك، الاثنين، بأن مجهولين وضعوا لافتة تنعى مقتل زعيم تنظيم “داعش” الملقب أبو بكر البغدادي بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، فيما أستنفر التنظيم عناصره بحثاً عمن وضع اللافتة.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “مجهولين قاموا بوضع قطعة لافتة تنعى أبو بكر البغدادي قرب شارع الأطباء وسط قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، حيث قام عناصر التنظيم بسرعة برفع اللافتة التي كتب عليها ننعى مقتل زعيم التنظيم الذي قتل”، مبيناً أن “التنظيم استنفر عناصره بحثاً عن المجهولين الذين قاموا بهذا الفعل”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن “تنظيم داعش في قضاء الحويجة لا يسمح لأي من خطبائه في المساجد بالحديث في هذا الموضوع ويعاقب من يخالف منهم ذلك”.
وكان مجهولون وزعوا، اليوم الاثنين، منشورات تحمل اسم وشعار “داعش” وسط تلعفر غرب الموصل، تعلن مقتل أبو بكر البغدادي، فيما استنفر التنظيم عناصره بالقضاء.