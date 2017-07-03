المعارضة السورية المسلحة ستشارك في ’أستانا-5’

أكدت ” المعارضة السورية المسلحة ” مشاركتها في الجولة الخامسة من مفاوضات ” أستانا ” حول تسوية الأزمة السورية، بحسب وزير خارجية كازاخستان خيرت عبدالرحمنوف.

وقال عبدالرحمنوف إن “المراقبين في “عملية أستانا” سيصلون كذلك إلى أستانا في القريب العاجل، وأبرزهم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق.

وأضاف إن “وفد الأردن هو الآخر سيشارك في مفاوضات أستانا، وقد وصل ممثلو الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا”، مؤكداً أن المشاركة في “أستانا-5” هي عمليا كسابقتها .

وكانت وزارة خارجية كازاخستان قد أكدت في 29 يونيو/حزيران أن مفاوضات “أستانا-5” ستجري في عاصمة البلاد في يومي 4-5 تموز/يوليو.