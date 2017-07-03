بعد خروجه من السجن… إكتشفوا أول ما فعله قاتل سوزان تميم!

بعد صدور قرار العفو الرئاسي عن هشام طلعت مصطفى الذي عرف بـ”قاتل سوزان تميم”، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تعيينه رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة.

وفي بيان لها، أشارت إلى أن القرار يعود إلى ما يمتلكه مصطفى من خبرات كبيرة في مجال عمل المجموعة.

وأضافت أن عودته ستؤدي إلى تدعيم وتطوير قدرات المجلس الاستراتيجية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، كما عزا المستشار القانوني للشركة قرارها هذا إلى عدم وجود موانع قانونية لتعيين مصطفى.

يذكر أنّ الأخير كان استقال من منصبه بعدما حُكم عليه بالسجن في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في العام 2009.

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