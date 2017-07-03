“انتحاري مراهق” يفجر نفسه اثناء حفل توديعه من مسلحي “داعش”

افاد مصدر محلي عراقي في محافظة صلاح الدين، الاثنين، بمقتل واصابة اكثر من عشرة مسلحين بتنظيم “داعش” اثر انفجار حزام ناسف يرتديه انتحاري مراهق اثناء “حفل الدم” الذي اقامه التنظيم لتوديعه في احدى مضافاته على حدود المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان “اكثر من 10 من مسلحي تنظيم داعش سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار حزام ناسف يرتديه مراهق اثناء حفل وداع له في احدى مضافات التنظيم في اطراف المطيبيجة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة وفق المعلومات الاولية المتوفرة”.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان “اكثر من 10 من مسلحي تنظيم داعش سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار حزام ناسف يرتديه مراهق اثناء حفل وداع له في احدى مضافات التنظيم في اطراف المطيبيجة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة وفق المعلومات الاولية المتوفرة”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “حفل وداع الانتحاريين تسمى من قبل الكثيرين بحفلات الدم التي دأب داعش على تنفيذها وتوثيقها بكاميرات في اغلب الاحيان من اجل نشرها بين افراده بعد خضوعها الى مونتاج لاجل ان تصبح مادة اعلامية للتجنيد ورفع للروح المعنوية لمسلحي داعش”.
وتكررت حوادث انفجار الاحزمة الناسفة اثناء حفلات توديع الانتحاريين او ما يعرف بـ”حفلات الدم” كان اخرها في احدى بساتين المخيسة في ديالى وقتل خلالها 12 من مسلحي التنظيم الارهابي.