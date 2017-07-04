“قسد” تقتحم البلدة القديمة في الرقة

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من واشنطن من اختراق البلدة القديمة بمدينة الرقة المعقل الرئيس لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الاثنين 3 يوليو/تموز، أنه وجه ضربات لسور الرافقة الأثري، تمكنت على إثرها قوات سوريا الديمقراطية من التغلب على دفاعات تنظيم “داعش” واختراق البلدة القديمة.

وأضاف التحالف، في بيان، أن “الأجزاء، التي استُهدفت كانت قطاعات طولها 25 مترا وستساعد في الحفاظ على بقية السور البالغ طوله 2500 متر.

ويوجد نحو 2500 مسلح تابع لداعش في الرقة، حسب التحالف الدولي. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن مصير 100 ألف مدني محاصرين في المدينة.

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