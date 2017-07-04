الكشف عن أكبر مصدر لتسليح “داعش”

أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا وجود أدلة دامغة على استخدام مقاتلي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” أسلحة غربية الصنع.

وتأتي إمدادات الأسلحة إلى تنظيمات الإرهاب من مصادر شتى منها إسرائيل وأوكرانيا.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة إن إسرائيل تقوم بإمداد الإسلاميين الذين يقاتلون القوات الحكومية السورية في مرتفعات الجولان بالأموال والأسلحة بشكل منتظم.

وقالت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” إن وزارة الداخلية الكويتية اكتشفت أن موردي الأسلحة يشترون أسلحة وذخيرة أنظمة المدفعية في أوكرانيا وينقلونها إلى تنظيم “داعش” عبر تركيا.

وأضافت الصحيفة أن بلغاريا شكلت أكبر مصدر لتسليح الإسلاميين. وأسهمت 15 جهاز مخابرات غربية في تنظيم “التيار البلغاري”. وتمكن صحفيون بلغاريون من اكتشاف أهم وسيلة لنقل الأسلحة إلى مقاتلي “داعش” و”جبهة النصرة” وهي سفينة “ماريان دانيكا” التي ترفع العلم الدانماركي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

