آلية علمية للسقوف المالية للمستشفيات

كشفت مصادر وزير الصحة غسان حاصباني، عبر صحيفة “الأخبار”، أنه “لم يسبق خلال الفترات الماضية أن خضعت السقوف المالية للمستشفيات والمقدمة من قبل وزارة الصحة لأية معايير علمية واضحة”، لافتة إلى أن “السقوف المالية التي وُضعت للمُستشفيات الخاصة لعام 2017 هي نفسها التي وضعت العام الماضي أيام الوزير السابق وائل أبو فاعور”.

وأشارت المصادر إلى أن “عدد الأسرة لا يصلح كمعيار لتحديد السقف، فالأمر يتطلب البحث في حجم إقبال المرضى على مُستشفى دون آخر، وحجم الضغط الذي يتلقاه. لا يمكن دعم مُستشفى يملك 200 سرير ولا إقبال عليه أكثر من مستشفى يملك 50 سريراً ويشهد إقبالاً كثيفاً”، موضحة أن “حاصباني أعدّ آلية علمية تستند إلى معايير عدة لتحديد السقوف المالية للسنة المُقبلة. وهذه الآلية ستترفع عن أي حسابات طائفية أو مناطقية”.

وأوضحت المصادر أن “المُستشفيات الحكومية تلقى الدعم من جهات أخرى أيضاً غير وزارة الصحة، كالهبات من الجهات المانحة وغيرها، فضلاً عن أن الوزارة مجبرة على دعم المُستشفيات التي تتلقى ضغطاً أكثر من غيرها، وهي في طبيعة الحال المُستشفيات الخاصة”.

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