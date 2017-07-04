“الحصار الخدماتي” على ريفي بدأ يؤتي ثماره !

كشفت مصادر تيار “المستقبل”، عبر صحيفة “الأخبار”، أن “الحصار الخدماتي المطبق على الوزير الأسبق أشرف ريفي منذ تشكيل الحكومة بمشاركة جميع أفرقائها بدأ أخيراً يؤتي ثماره. فالكثير من طالبي الخدمات الاستشفائية والتربوية وتلك المتعلقة بقوى الأمن الداخلي باتوا يعلمون أن عليهم إدارة ظهورهم لريفي، حالهم من حال أفراد آخرين سبق له أن خدمهم لكنهم يحتاجون إلى البقاء في مواقعهم”.

وأشارت المصادر إلى أن “هناك أكثر من مئة مراجعة يومياً يتمكنون من حلها في مكاتب طرابلس، غالبيتها ترتبط بوزارات الداخلية والصحة والتربية والاتصالات، والتنسيق جيد جداً مع وزارة الأشغال العامة”.

وأكدت أن “ماكينتهم نجحت في استعادة عدد كبير من الناشطين الجديين الذين نزحوا باتجاه ريفي في مرحلة سابقة لأسباب سياسية أو مادية، بعد دخول رئيس الحكومة سعد الحريري شخصياً على خطّ التواصل معهم”.

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