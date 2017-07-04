هل ستغلق قناة الجزيرة خلال ساعات ؟

كشف الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أمس الإثنين، أنه من المتوقع إغلاق قطر قناة “الجزيرة” خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أن الدوحة تسير نحو قبول مطالب دول المحاصرة وستقوم بتنفيذ جميع الشروط من أجل إنهاء الحصار عليها من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور” المصرية،أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمارس دور المراقب للسياسات القطرية وتنفيذها لما تتعهد به للدول المقاطعة لها، مشيرًا إلى أنه في حال رفض قطر مطالب الدول المحاصرة سيتم تعليق عضويتها في مجلس تعاون الخليج الفارسي.

وأكد أنه “في حال فشلت وساطة أمير دولة الكويت بين دول المقاطعة وقطر ستنضم الكويت لدول المقاطعة ضد الدوحة، ولن تقف بجوار تلك الدويلة الداعمة للإرهاب”، بحسب زعمه.

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