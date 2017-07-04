“أستانا-5” قد يتمخض عن اتفاق رسمي لإطلاق سراح المعتقلين

صرحت مصادر قريبة من المفاوضات السورية في جولتها الخامسة في أستانا بأن من المتوقع الإعلان عن اتفاق رسمي لإطلاق سراح المعتقلين.

ونقلت وكالة “نوفوستي”، الثلاثاء 4 يوليو/تموز، عن مصدر لم تكشف عن هويته، قوله إن اتفاقا لإطلاق سراح المعتقلين، سيتم توقيعه والإعلان عنه، خلال الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا، مشيرا إلى أن الوثيقة جاهزة، وتم الاتفاق حولها في الجولة الماضية من المفاوضات.

وقد احتضنت العاصمة الكازاخستانية 4 جولات من المفاوضات بين أطراف النزاع في سوريا، من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع، الذي دخل عامه السابع، وحصد أرواح مئات الآلاف وشرد الملايين.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أمس الاثنين، عن وصول وفود روسيا وإيران والحكومة السورية إلى أستانا، للمشاركة في الجولة الـ5 من المفاوضات حول الأزمة السورية التي تستضيفها المدينة.

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