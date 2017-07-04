رئيس الاتحاد العمالي: إنه الإنذار الأخير قبل العاصفة

قال رئيس الإتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، “إنّنا نطلب من دولة الفساد الّتي لا تحمي العامل والموظف والمتقاعد، والتّي تحمي السمسرات والسطو على الأملاك البحرية، أن تقرّ سلسلة الرتب والرواتب”.

وأضاف الأسمر، في مؤتمر صحافي مشترك بين الإتحاد وهيئة التنسيق النقابية، إلى “أنّنا نعقد هذا المؤتمر، عشيّة مناخ سياسي نأمل أن يؤدّي إلى إقرار السلسلة لكلّ الفئات الّتي لها حقّ بها”، منوّهاً إلى أنّه “مرّ ما يقارب الخمس سنوات، وما زالت تتأرجح السلسلة بين الدراسات وتتخبّط بين الإيرادات. واليوم، بعد إنتصار إرادة التوافق الوطنية، إنتقلنا إلى مرحلة التنفيذ العملي للوعود الإقتصاديّة”، مشدّداً على أنّ “سلسلة الرتب والرواتب حاجة، وليست عبئاً”، داعياً كلّ الكتل النيابية إلى “إنهاء إقرار السلسلة ووضعها موضع التنفيذ في موعد أقصاه نهاية شهر تموز الحالي والتمسّك بوحدة التشريع. بالإضافة إلى رفض المساس بأوضع الموظّفين تحت بند إعادة التقييم، و إنصاف المتعاقدين والتقاعدين”.

وشدّد على “أنّنا نرفض زيادة الضرائب والرسوم على ذوي الدخل المحدود”، مبيّناً أنّه “يتعيّن على الدولة البحث عن مصادر للإيرادات في الرسوم على بعض القطاعات”، مركّزاً على أنّ “الدولة تمكلك الكثير من المرافق الّتي تدرّ عليها مليارات الدولارات، إذا أحسنت إدارتها وتشغيلها”، معلناً “أنّنا سنمضي بإطلاق الحملة ضدّ الفساد”، موضحاً أنّ “رفضنا زيادة الضرائب، هو لأنّه لا يجوز للدولة إعطاء الزيادة الّتي أصبحت حقّاً واستعادتها على شكل ضرائب”، منوّهاً إلى أنّ “الإتحاد يعتبر أنّ هذا المؤتمر الصحافي، هو الإنذار الأخير قبل العاصفة، وأي عرقلة للسلسلة، ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها، وغداً لناظره قريب”.

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