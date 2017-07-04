ماذا قال “الصليب الأحمر” عن حريق مخيم تل سرحون ؟

صدر عن الصليب الأحمر اللبناني البيان الآتي:

“على إثر الحريق الهائل الذي اندلع في مخيم تل سرحون للنازحين السوريين الواقع على طريق دير زنون – رياق – منطقة بر الياس – البقاع قرابة الساعة 1,00 من بعد نصف ليل اليوم 4 تموز 2017، تحركت على الفور 6 سيارات لفرق الإسعاف والطوارئ وفريق لوحدة إدارة الكوارث التابع للصليب الأحمر اللبناني لتقييم الحاجات إذ إن المخيم كان يضم 100 خيمة وقد تضررت منها حوالي ال 20، وبعد الانتهاء من عملية المسح ونقل الضحايا، بوشرت عمليات الإغاثة ، وقد أدى الحريق إلى وفاة طفلة وجرح 14 شخصا تم إسعافهم في الموقع، و 7حالات حرجة نقل الصليب الأحمر اللبناني 5 منهم إلى مستشفيات المنطقة.

والجدير ذكره أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيع حصص غذائية على العائلات المتضررة من قبل الصليب الأحمر اللبناني خلال النهار.

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