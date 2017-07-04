عراقيات يتوجهن إلى الرقة لمواجهة داعش!

أعلنت وسائل إعلام كردية تابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) عن وصول مقاتلات “وحدات المرأة في سنجار” YJŞ إلى مدينة الرقة قادمات من “سنجار” بالعراق، للمشاركة في الحملة العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” بحجة المساعدة في “تحرير النساء الإيزيديات” المختطفات لدى التنظيم منذ صيف 2014 خلال هجومه على مدينة “سنجار” ومناطق أخرى بمحافظة “نينوى” العراقية.

وكانت هذه الوحدات التي أسسها حزب “العمال الكردستاني” (PKK) غرب العراق أصدرت اليوم بياناً كتابياً أكدت فيه أنها بصدد التوجه إلى الرقة.

يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” سيطرت خلال اليومين الماضيين، على قريتي “كسرة محمد علي” و”رطلة” جنوب شرق مدينة الرقة على ضفة نهر الفرات اليمنى، محكمة الحصار على المدينة.

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