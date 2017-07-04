كنعان من بكركي: المجلس النيابي ليس “باش كاتب”

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في بكركي، وقال كنعان “ثمنا مع البطريرك إقرار قانون انتخاب جديد وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”.

كنعان قال “إننا سنقدم للبنانيين موازنة بعد ١٢ عاما من الانفاق غير القانوني”، مضيفاً “نسمع عن الفساد والهدر وإيقافه يكون بقوننة الإنفاق ونحن على قاب قوسين من إقرار الموازنة”.

وتابع كنعان “نقوم بالرقابة البرلمانية لأن المجلس النيابي ليس باش كاتب وموازنة ٢٤ الف مليار تستأهل ٢٤ يوما من البحث”، معتبراً “الحسابات مطلب دستوري والمطلوب من الحكومة مقاربة الملف دستوريا وقانونيا لنحمل البشرى إلى اللبنانيين”.

وشدد على أن السلسلة مطلب مزمن منذ سنوات ولسنا بحاجة إلى مسرحية جديدة بل لإقرارها وإعطاء الناس حقوقها من عسكر ومتقاعدين وأساتذة وإداريين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

