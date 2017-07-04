بالصورة: عملة سورية جديدة عليها صورة ابن الأسد البكر!

تداول عدد من النشطاء السوريون الموالون والمعارضون صورة لعملة سورية نقدية جديدة من فئة المليار ليرة عليها صورة الابن البكر للرئيس السوري بشار الأسد.

وبينما أثارت الصورة استهجان البعض لاقت رواجاً كبيراً لدى البعض الآخر، حيث دأب النشطاء السوريون على تناقلها بسرعة كبيرة على صفحاتهم في فيسبوك.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فقد رأى فيها النشطاء الموالون للدولة السورية استمراراً لنهج قائدهم الذي يحبونه متأملين أن تصبح الصورة حقيقية حين يكبر “حافظ الأسد” وهو الابن البكر للرئيس السوري ليستلم زمام الحكم في سوريا.

بينما وعلى الأغلب أن الصورة من تصميم أحد النشطاء المعارضين الذين لم يطب لهم وجود صورة الرئيس الأسد على ورقة الألفين ليرة التي أصدرتها الدولة السورية مؤخراً، إلا أنه وبالتأكيد لم يتوقع ذلك الناشط أن الصورة التي صممها ستنقلب عليه بهذه الطريقة وتحقق رواجاً بين صفوف الموالين للدولة السورية والرئيس الأسد.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

