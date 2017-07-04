بوتين وترامب يلتقيان في هامبورغ يوم الجمعة المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان على هامش قمة العشرين في هامبورغ الألمانية يوم الجمعة المقبل 7 يوليو/تموز.

وسبق للبيت الأبيض أن أعلن رسميا أن أول لقاء بين الرئيسين سيعقد في هامبورغ، لكنه لم يحدد موعده. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال القمة تستغرق يومي – الجمعة والسبت المقبلين.

وفي هذا السياق، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين اليوم، إن الجانبين الروسي والأمريكي نسّقا بشأن موعد اللقاء في 7 يوليو/تموز الجاري.

وفي وقت سابق توقع الكرملين بأن يركّز الرئيسان خلال أول لقاء بينهما على موضوع مكافحة الإرهاب.

وقال أوشاكوف، في تصريح صحفي له أمس إنه من المنطقي مناقشة الأزمتين السورية والأوكرانية خلال اللقاء في هامبورغ. لكنه شدد على ضرورة طرح موضوع مكافحة الإرهاب الدولي قبل كل شيء، لأنه من المستحيل إلحاق الهزيمة بالإرهاب من دون التعاون بين روسيا وأمريكا.

وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن حول حزمة كبيرة من المواضيع الأخرى، بما في ذلك كافة المسائل الإقليمية لا سيما نزع الأسلحة.

ولم يستبعد أوشاكوف أن يتطرق الزعيمان خلال اللقاء إلى موضوعي الرقابة على الأسلحة وضمان الاستقرار الاستراتيجي، باعتبار أن روسيا والولايات المتحدة بصفتهما أكبر دولتين نوويتين في العالم تتحملان مسؤولية خاصة في هذا المجال.

وتابع أن موسكو وواشنطن تتمتعان بقدرات كبيرة لتنسيق الجهود في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وأشار إلى الدور الذي قد يلعبه البلدان في تسوية النزاعات الإقليمية، ومنها النزاع الأوكراني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمات اليمنية والليبية والأفغانية.

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