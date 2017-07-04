بالفيديو.. ماذا حصل مع نجوم برشلونه في city cente

4 يوليو, 2017 - 5:11 مساءً المصدر: الحدث نيوز
بالفيديو.. ماذا حصل مع نجوم برشلونه في city cente

افادت مصادر مطلعة للحدث نيوز  أنّ عدداً كبيراً من المواطنين وصل الى مجمّع السّيتي سنتر في الحازميّة عند معرفته بتواجد ثلاثي فريق برشلونة في المكان، الامر الذي شكّل زحمة جماهير في المجّمع التجاري. في المُقابل، لم يتمكّن مشجّعو النادي الكتالوني من التحكّم بفرحتهم وحماسهم ورغبتهم في القاء التحيّة على لاعبيهم المفضّلين، والتقاط الصور معهم، اذ اقدم أحد الاشخاص على الركض باتجاه اللاعب سيرجيو بوسكيتس مخترقاً الامن الامر الذي دفع برجال الامن الى إبعاده على الفور. اشارة الى أنّ ثلاثي برشلونة، جيرار بيكيه، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، يتواجدون في لبنان لخوض مباراة ودّية مع المنتخب اللّبنانيّ بمناسبة إعتزال اللّاعب الدولي رضا عنتر، والتي ستقام اليوم على ملعب صيدا. كما التقى رئيس الحكومة سعد الحريري اللّاعبين يوم أمس مرحّباً بوصولهم الى لبنان.

 

المصدر: الحدث نيوز
4 يوليو, 2017

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