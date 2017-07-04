بالصور… هذه صاحبة أطول ساقين في روسيا وقريبا بالعالم!

قدمت الروسية يكاتيرينا ليسينا البالغة (29 عاما) من مدينة بينزا، طلباً بتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية في العالم.

ليسينا ترغب في الحصول على لقب صاحبة أطول قدمين في العالم، حيث يبلغ طول لاعبة كرة السلة السابقة يكاتيرينا ليسينا 205.7 سم، بينما طول ساقيها يساوي 133 سم، حسب قولها.

حتى هذه اللحظة، هذا اللقب من نصيب لاعبة كرة السلة السابقة الروسية سفيتلانا بانكراتوفا، ويبلغ طول ساقيها 132 سم.

وقالت ليسينا في حديث لها مع صحيفة “ذا صن” البريطانية، إنها “تستعد جدياً للعمل كعارضة أزياء، وبذلك ستصبح أطول عارضة أزياء في العالم”.

وتهدف ليسينا إلى تحطيم الرقم القياسي لعارضة الأزياء الأمريكية أمازون إيف، التي يبلغ طولها 200.2 سم.

يذكر أن يكاتيرينا ليسينا نالت لقب “أطول امرأة في روسيا”، وكذلك صاحبة أكبر قدم نسائية بحذاء مقياسه 47!

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