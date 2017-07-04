الأسد: الشعب السوري تمكّن من إفشال الحرب الإرهابية

التقى الرئيس السوري بشار الاسد اليوم وفد بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.

وقال الأسد: “ان الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وايمانه بوطنه من افشال الحرب الارهابية التكفيرية التي يتعرض لها، والتي تهدف الى تفتيت البنية الاجتماعية المتجانسة والمتكاملة التي ميزت المجتمع السوري عبر قرون خلت”.

واشاد بـ”الدور الوطني المهم الذي قامت وتقوم به الكنيسة لتكريس الوحدة الوطنية عموما وخلال فترة الحرب خصوصا، عبر تعزيز الشعور الوطني بالانتماء في مواجهة محاولات بثّ الافكار المتطرفة الاقصائية والتمسك بالجذور الوطنية السورية وبسلامة البلاد ووحدتها واستقرارها”.

وعبّر العبسي واعضاء الوفد من جهتهم عن “ثقتهم بانتصار سوريا التى تقود اليوم النضال الانساني ضد المخططات الرامية الى نشر التطرف والارهاب والفكر الاقصائي المقيت، وبعودة الامن والسلام الى ربوعها”.

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