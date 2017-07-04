بالفيديو…تامر حسني يفاجئ جمهوره ويصبح عامل قطع تذاكر !!

نشر الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “إنستغرام”، ظهر خلاله وهو يقوم بقطع التذاكر بنفسه للجمهور في “مول سان ستيفانو” بالإسكندرية لمشاهدة فيلمه الجديد “تصبح على خير” بالسينما.

كما ظهر حسني في الفيديو وهو يقوم بأخذ هواتف الجمهور لإلتقاط صور السيلفي بنفسه بطريقة رائعة.

ويعتمد النجم المصري على طريقة جديدة للترويج لفيلمه من خلال النزول الى صالات السينما ومشاهدة الفيلم معهم، ومن ثم انتقل لبيع التذاكر بعفوية.

نال المقطع إعجاب العديد من جمهور ومحبي تامر الذين أثنوا على تواضعه وتلقائيته في التعامل مع جمهوره.

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Jul 3, 2017 at 1:23pm PDT

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