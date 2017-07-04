لليوم الثاني… “أمور أمنية” تقيّد حركة الطيران في مطار بن غوريون الإسرائيلي

4 يوليو, 2017 - 7:01 مساءً المصدر: وكالات
لليوم الثاني… “أمور أمنية” تقيّد حركة الطيران في مطار بن غوريون الإسرائيلي

لليوم الثاني على التوالي، أعلنت سلطة المطارات في كيان العدو اليوم عن احتمال حدوث تشويشات في جدول الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، وذلك بسبب أمور أمنية وارتفاع في النشاطات في الأجواء، بسبب ما ذكرت وسائل إعلام العدو.
وقالت سلطة المطارات نشرت في بيان لها “قد تحدث تغيرات على جدول الرحلات ذهابًا وإيابًا في ساعات ما بعد الظهر والمساء”، بحسب ما نقل موقع “العهد”.
من جهتها، أعلنت وزارة الامن الإسرائيلية أنه “بسبب نشاطات روتينية ومخططة مسبقًا من قبل وزارة الامن، قد يتم تقييد حركة الطيران بشكل متقطع، في الأجواء “الإسرائيلية” وذلك في ساعات ما بعد ظهر اليوم وفي المساء”، وأضافت أن “هذه النشاطات منسقة مع جميع الجهات ذات الصلة”.

المصدر: وكالات
4 يوليو, 2017

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