الحاج حسن: المقاومة مشروع وحدة في مواجهة المذهبية والطائفية

اختتم “مركز الامداد للتربية المختصة” – النبطية، العام الدراسي في احتفال في “مركز كامل جابر الثقافي” في النبطية بالتنسيق مع معاهد “امجاد الجامعية” في النبطية، بعنوان “اجمل حكاية” برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلا بعلي قانصو، النائب ياسين جابر ممثلا بجهاد جابر، رئيس مكتب مخابرات النبطية المقدم علي اسماعيل، ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية نوال شعبان، مديرة مكتب الخدمات الانمائية امال جاب، رئيس مكتب امن الدولة في النبطية الملازم اول حسين علي احمد، مسؤول تجمع المعلمين في الجنوب ربيع نورالدين، الى وفد من “الامداد الخيرية” و”جهاد البناء” وشخصيات وفاعليات.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد “الامداد”، ثم فقرة تعظيم القرآن، فكلمة “معاهد امجاد الجامعية” القاها المدير العام لمعاهد حسن احمد، شكر فيها المركز على هذه الخطوة، متمنيا لهم النجاح الدائم. تلاه كلمة لمدير المركز ذو الفقار سعيد، شكر المساهمين والداعمين للمركز.

وألقى الحاج حسن كلمة، تحدث فيها عن “قوة محور المقاومة وانتصاره وهزيمة محور التكفير برعاية اميركا واسرائيل”، واكد ان “مشروع المقاومة هو مشروع وحدة في مواجهة المشروع الطائفي والمشروع المذهبي والتقسيمي وهو مشروع وحدة في مواجهة كل مشاريع التقسيم، ومشروع تعليم في مواجهة مشاريع الجهل ومشروع حرية في مواجهة مشاريع التبعية”.

وختاما وزعت الشهادات التقديرية على الطلاب، وقدم طلاب من “الامداد” فقرات مسرحية من تمثيل التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى عرض تقرير مصور عن المركز، ثم اطلاق فيديو كليب عن التلامذة ذوي الحاجات الخاص وثم توزيع دروع على الداعمين.

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