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قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف مقر لـ’’هيئة تحرير الشام’’ قرب قرية حفسرجة في ريف إدلب الشمالي الغربي
4 يوليو, 2017
- 7:25 مساءً
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4 يوليو, 2017
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19:25
قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف مقر لـ’’هيئة تحرير الشام’’ قرب قرية حفسرجة في ريف إدلب الشمالي الغربي
18:01
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