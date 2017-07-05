ملف الكهرباء سيحضر بقوة على طاولة الحكومة

توقع مصدر وزاري لصحيفة “الحياة” أن يحضر ملف الكهرباء بقوة على طاولة مجلس الوزراء لأن استهلاك التيار الكهربائ يبلغ ذروته في الأسبوعين الأخيرين بسبب ضغط عودة عشرات الآلاف من اللبنانيين لتمضية عطلة الصيف، ما أدى إلى أعطال في الشبكات وعدم انتظام التغذية بالتيار في معظم المناطق، خصوصاً فيبيروت.

ولفت المصدر إلى أن ملف الكهرباء بات في حاجة إلى حلول سريعة لتأمين حد أدنى من التغذية لمعظم المناطق، لا سيما بعد التوقعات بأن الصيف سيكون واعداً وأن هناك ضرورة لتأمين الحلول المرحلية البديلة إلى حين النظر نهائياً في استئجار بواخر ترفع منسوب التغذية بالتيار، إلا إذا كان هناك من يوظف تراجع التغذية للضغط للإسراع باستئجارها على رغم الخلافات حول الجهة التي يحق لها حسم المناقصة المتعلقة بها.

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