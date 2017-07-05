من يخطف المسلحين في إدلب؟!

التنسيقيات أكدت أن مجهولون آخرون قاموا باختطاف مسؤول آخر في احرار الشام يدعى “إبراهيم ياسين”، وتوجهوا به إلى قرب مدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي.

بالتزامن مع تلك الحوادث قالت وسائل اعلام سورية معارضة إن تحرير الشام أو النصرة سابقا تستعد لشن هجوم واسع على أحرار الشام في إدلب وأكدت أن النصرة تحشد قواتها في حارم بريف إدلب الشمالي وبلدة أبو الظهور بالريف الشرقي.