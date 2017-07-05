الكهرباء… بين البواخر والتلاعب !

في ملفّ الكهرباء، رأت مصادر حزب الكتائب “أنّ ما تسعى اليه السلطة اليوم هو عملية تجميلية لإخراج صفقة البواخر، في حين أنّ المطلوب إعادة نظر جذرية في الملف على نحو يؤدي إلى صرف النظر عن الصفقة وتبنّي خطة لتأمين الكهرباء في أسرع وقت ممكن وبأقل كلفة متاحة”.

وقالت “إنّ ما يدّعيه أركان السلطة من أن لا مجال لتأمين الكهرباء بالسرعة المطلوبة إلّا من خلال البواخر وبالأسعار التي يُقترح اعتمادها غير صحيح على الإطلاق، بدليل عشرات التجارب الدولية التي اعتمدت في أكثر من دولة حول العالم”.

ودعت هذه المصادر “إلى وَقف التلاعب والضغط على الرأي العام والانصراف إلى بناء المعامل وإشراك القطاع الخاص في الإنتاج عبر خطة متكاملة، لا من خلال صفقات متلاحقة تضرّ بالخزينة والاقتصاد وجيوب الناس”.

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