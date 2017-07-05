“Terminator-2” تدخل الخدمة في سوريا

أظهرت أشرطة مصورة نشرتها مواقع موالية ومعارضة على حد سواء، دخول نوع جديد من المدرعات الروسية حديثة الطراز حيز العمل داخل سوريا، وذلك بعد أن تم الكشف عنه قبل أيام في قاعدة حميميم الروسية.

وعرضت الأشرطة مدرعة حديثة الطراز يطلق عليها (Terminator-2) وهي الجيل الثاني من مدرعات (Terminator)، حيث تتميز هذه المدرعة بنظام حماية قوي جداً من الصلب المركب المتدرج متعدد الطبقات المدعم بتدريع ديناميكي اضافة الى تدريع اضافي على قوس المدرعة و الأجزاء الهامة مثل المحرك، الذي تم تدعيمه بشبكة قضبان تراكمية، إضافة لإمكانية تزويدها بدروع تفاعلية من الجيل الحديث ودروع لحماية الجنازير و تدريعات إضافية عازلة.

ومن مميزات هذه المدرعة، هو وجود أجهزة وقاية من الآثار الإشعاعية والكيميائية، إضافة لجهاز يبث حقلاً من أشعة الليزر حول المدرعة وأنظمة حماية وإنذار، وهي تعتمد على هيكل الدبابة T90 وأخذت شكلها تقريباً، إلا أن تدريعها يبلغ ضعفي الأخيرة.

وتحتوي المدرعة على نظام حماية ضد الصواريخ الموجهة باليزر يؤمن القدرة على التصدي لصواريخ المضادة للدروع خصوصا تلك التي تعمل بالتتبع الحراري عبر تفجير عبوة شبكية لتضليل الصاروخ، و5 قواذف دخانية عيار 81 ملم في كل جهة مما يجعل مجموع القذائف الدخانية في هذه الآلية يصل الى 10 قاذف دخاني، ومدفعين من عيار 30ملم من نوع 2A42، ومدفعين من عيار 30 لتحقيق الغطاء الناري و الردع ضد الوحدات الراجلة و المروحيات أو المقاتلات التي تطير على علو منخفض أو بسرعة تحت صوتية، مع إمكانية إطلاق ذخيرة من عيار 30 مم منها المتفجرة الانشطارية و يصل مداها الفعال الى5000 متر يمكن ايضا اختراق التدريع المتوسط و الخفيف و إطلاق شحنة متفجرة تحتوي على قطع صغيرة انشطارية لاحداث أكبر خسائر بشرية في ناقلات الجنود مثلا او الشاحنات المدرعة، مع قاذف صواريخ من طراز (Ataka-T ) وقد ظهرت لأول مرة خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لقاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية.

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