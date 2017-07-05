السعودية: 21 ألف دعوى “سكس” وفرقة خلال 9 أشهر

سجلت المحاكم السعودية نحو 21960 دعوى نكاح وفرقة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وذلك بمعدل 84 حالة دعوى بين الأزواج يوميا، بزيادة تقدر بنحو 3 في المائة عن العام الماضي.

وحسب إحصائية عدلية اطلعت “الاقتصادية” عليها سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى قي استقبالها لدعاوى الفرقة، بنسبة تقدر بنحو 35.4 في المائة، حيث استقبلت 7780 دعوى فرقة، تليها منطقة الرياض بـ4904 دعاوى.

وجاءت في المرتبة الثالثة في دعاوى الفرقة محاكم المنطقة الشرقية، حيث استقبلت 2228 دعوى، وجاءت منطقة جازان بـ 1492 حالة، والمدينة المنورة بـ1401 حالة، فيما بلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم الأحوال الشخصية في الباحة 279 دعوى كأقل المناطق في عدد حالات دعاوى الطلاق.

وبلغ عدد دعاوى الفرقة التي استقبلتها محاكم عسير 1170 دعوى، تليها القصيم بـ 801 دعوى، وتبوك بـ 595 حالة، وحائل بـ 400 دعوى، إضافة إلى منطقة نجران التي استقبلت 368 دعوى، والجوف بـ 362 دعوى، والحدود الشمالية 286 دعوى خلال الفترة نفسها.

وترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من “إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث..”، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وكانت قد حددت وزارة العدل حالتين لتولي “صندوق النفقة” الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، حيث تشمل توفير الدعم المادي لإعانة المرأة المطلقة وأولادها خلال فترة التقاضي، إضافة في حال عدم تمكّن أي فرد سواءً كان رجلا أو امرأة من إعالة نفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، حيث يتولى الصندوق صرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.

ويتوقع أن تطلق وزارة العدل “صندوق للنفقة” خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة.

وتعكف وزارة العدل ضمن خطتها أن لا يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدّى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم وهذه من أولى أهدافها التي أنشأ من أجلها. ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفاً في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملةً جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن وصغار السن.

وتشمل شريحة البالغين من الذكور والإناث من الفئات المستهدفة وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، وجميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعاقين، إضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ولمختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع ولجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة.