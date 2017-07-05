قاسم هاشم: للتعاطي مع ملف النازحين بمسؤولية

أكد النائب قاسم هاشم في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 93,3” “ضرورة التعاطي مع ملف النازحين السوريين بمسؤولية وطنية بعيدا عن أي مزايدات أو استثمار سياسي”، مشيرا إلى أن “المسؤولية تقتضي بعودة النازحين إلى بلادهم خصوصا بعد التطورات الأخيرة في سوريا.

ورفض “التذرع بعدم النقاش مع الحكومة السورية وإطلاق الأحكام المسبقة”، مشيرا إلى أن “باب الحوار مع سوريا لم يفتح بعد والمطلوب نقاش موضوعي ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وأوضح أن “لا مصلحة لأحد في مزيد من التنعت”، مؤكدا أن “معالجة هذا الملف سيوفر علينا الكثير من الأعباء الاقتصادية والأمنية والاجتماعية”.

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