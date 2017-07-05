زياد أسود: القضاء بحاجة إلى “شطف”

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود أن “شعاري هو أن القضاء بحاجة إلى “شطف”، والقاضي عندما يرتكب كل الناس تعرف وعندما يخطىء كل العالم تعرف والقاضي النزيه الذي يأخذ قرارات رصينة وأمينة كل الناس تعرف بها ولا يمكننا أن نعمم الفساد على القضاة، فهناك قضاة نزيهين”.

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن “المرتكبين في القضاء معروفين والثروات التي تتكدس معروفة وظاهرة ومن لديهم مرجعيات سياسية يأتمرون من خلالها خلافا للقوانين معروفين”، معتبرا أنه “لم يعد يمكن الإتكال على القضاء لتحقيق العدالة وفي عملية استعادة الدولة وثقة الناس بها وثقة الخارج بها”.

وأكد أنه “كنت متحمسا جدا عند تأليف الحكومة بأن تكون وزارة العدل من حصة التيار لما لها أهمية في إبراز صورة الدولة، إلا أنه ما أراه اليوم لم أره خلال 30 سنة محاماة من ناحية الفساد وقلة المسؤولية والحقارة”.

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