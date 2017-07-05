حاصباني يؤكد: لم يتم أي تزوير في ملف الكهرباء

أشار وزير الصحة غسان حاصباني في تصريح له قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أن الجهة التي يجب التعاطي معها في سوريا غير معروفة، وهناك تعهدات بإعادة النازحين بطريقة آمنة.

وأوضح أنه وفق المعاهدات الدولية يجب التأكد من أن عودة النازحين ستكون لمناطق أمنة. ولفت إلى أنه من الآن وحتى عودة النازحين إلى مناطق آمنة يجب القيام بعمليات استباقية حفاظا على الأمن في لبنان.

واعتبر حاصباني أنه لا يجوز أن يُعدَل قرار مجلس الوزراء في ملف الكهرباء خلافاً لما اتفق عليه بمجلس الوزراء، موضحاً أنه لم يحصل أي تزوير في الملف إنما أضيفت خلافاً لجوهر القرار.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

