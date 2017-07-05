مؤقتاً.. هشام حداد خارج “LBCI”

ورد في صحيفة “الأخبار” أن هشام حداد لن يطلّ بحلقات جديدة من برنامج “لهون وبس” الذي يعرض على قناة lbci، بل ستكون عودته إلى الكاميرا في برمجة الخريف في أوائل ايلول المقبل. لكن هذه الغيبة المؤقتة لن تكون إجازة للمقدّم والممثل، بل سيطلّ في مجموعة أعمال على المسارح والمهرجانات.

يقدّم حداد حالياً مسرحية Laugh Story إلى جانب طوني ابو جودة، وبونيتا سعادة وجاد بو كرم، ويعرض في فندق “لوريال” ضبية. العمل المسرحي يلقي الضوء على تأثيرات السوشال ميديا على الشباب، وإنعكاس مواقع التواصل على تحرّكات الجيل في الحياة والارتباط والعمل. كذلك يعود العمل بالذاكرة إلى الأجيال السابقة ويقارنها مع تصرفات الاجيال الحالية. يعتبر Laugh Story أشبه بـ “ستاند آب كوميدي” مع بعض الاسكتشات الساخرة. إلى جانب المسرحية، يطلّ حداد في عدد من المهرجانات الصيفية لتقديم مشاريع ساخرة، كما يتفرّغ لمسرحية تقدّم في عيد الأضحى (في 3 أيلول المقبل) في البيال (واجهة بيروت البحرية) بمشاركة مجموعة من المغنيين.

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