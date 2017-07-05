مسؤول إيراني يدعو الدوحة لحفظ الجميل

أعلن مسؤول المطارات والملاحة الجوية في إيران، أمس الثلاثاء، أن بلاده لا تجني أية إيرادات مالية من رحلات الطيران القطري في أجوائها.

وأوضح رحمت إله مه آبادي، الرئيس التنفيذي للمطارات والملاحة الجوية في إيران، أن بلاده فتحت أجواءها لخطوط الطيران القطري مجانا.

ونقلت وكالة أنباء “ISNA” عن آبادي قوله إن “إيران أرادت من فتح أجوائها أمام الطيران القطري رفع الحصار الذي واجهته، بعد قرار مجموعة من الدول الخليجية والعربية فرض عقوبات قاسية عليها”.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن “طهران أبلغت الدوحة أنها تريد توسيع العلاقات معها، دون تحقيق أي إيرادات مالية باستخدام الأجواء الإيرانية للخطوط الجوية القطرية”.

ودعا المسؤول الإيراني الدوحة إلى “عدم نسيان الموقف والدعم الإيراني .. حتى في حال تمت تسوية الأزمة مع الدول الخليجية”.

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