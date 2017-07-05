نادي سعودي يسحب عرضاً للاعب سوري بسبب موالاته للرئيس الأسد!

سحبت إدارة نادي الشباب السعودي عرضها لحارس المرمى السوري “ابراهيم” عالمة بسبب مواقفه المؤيدة للدولة السورية والرئيس بشار الأسد.

وذكرت صحيفة “عين اليوم” السعودية أن سبب الانسحاب الشبابي جاءت بعد الكشف عن توجهات سياسية تخص اللاعب، إذ أبلغت إدارة الشباب انسحابها لوكيل أعمال حارس المرمى “إبراهيم عالمة” بحسب ما جاء على لسان اللاعب في حديثه الخاص لـ”عين اليوم” بقوله: “كنت انتظر انتهاء أيام العيد حتى يصلني العرض الرسمي وأوقع على انتقالي بعد الاتفاق على كافة البنود المالية، ولكن أبلغني وكيل أعمالي بانسحاب الشباب رسمياً وحسب ما قرأت أن الأسباب بسبب توجهات سياسية”.

ونشأ الحارس ابن مدينة حمص بسوريا في نادي الوثبة أحد قطبي الرياضة الحمصية مع نادي الكرامة، قبل أن ينتقل إلى ناديي الشرطة ثم الاتحاد الحلبي.

ويمثل صاحب الـ26 عاماً المنتخب السوري بصفة رسمية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، إذ كان قد شارك في اللقاءات الماضية، والتي كان آخرها أمام الصين وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

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