قيادي في “الحر” حضر أستانا فحاكموه بالخيانة العظمى!

في الوقت الذي ينتظر فيه السوريون أي بارقة أمل تنهي الحرب الدائرة في بلادهم يصر بعضهم على استمرار مسلسل القتل والدمار غير آبهين بمصلحة المواطن السوري.

أستانا التي تتوجه إليها أنظار السوريين علها ترفع عنهم الحرب وتصالحهم فيما بينهم رفع ما يسمى “نقابة المحامين الأحرار” في درعا دعوى قضائية قدمتها إلى محكمة “دار العدل” في حوران، لمحاسبة عضو المجلس العسكري في “الجيش الحر”، أيمن العاسمي، على خلفية حضوره محادثات أستانة.

جاء ذلك في بيان للمحامين اليوم، الأربعاء 5 تموز حصل الحدث نيوز على نسخة منه، وطلبت النقابة من “دار العدل” تحريك دعوى قضائية بحق العاسمي بتهمة “الخيانة العظمى”.

واعتبرت أنه “ينبغي معاقبته بأقصى العقوبات الرادعة، ليكون عبرة لغيره”.

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