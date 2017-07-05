الحريري: سيتم التشدد بموضوع السلاح المتفلت

أكد رئيس الوزراء سعد الحريري في كلمة له في جلسة مجلس الوزراء أن “الوزراء سيتولون دراسة القوانين التي تحتاج لمراسيم تطبيقية وموضوع الشواغر في الإدارات سوف تتم معالجته وفق الإقرارات التي سيتقدم بها الوزراء”.

وأبلغ الحريري أنه سيزور الولايات المتحدة ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما سيزور في شهر أب فرنسا وفي أيلول موسكو على أن يتم تشكيل الوفود المرافقة.

وأشار إلى أن “موضوع السلاح المتفلت سيتم التشدد لمواجهته من خلال إجراءات أمنية وميدانية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بالنصوص القانونية التي تتناول العقوبات باتجاه التشدد بها”.

وتناول الحريري موضوع الموازنة، قائلا: “سيتم معالجته من خلال المشروع الذي أعدته الحكومة لجهة الأخذ بالاعتبار الإصلاحات المطلوبة وارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

