في سن الـ 49.. سيلين ديون عارية

أثارت مغنية البوب الكندية “سيلين ديون” الحائزة على جائزة “غرامي” وجائزة “جونو” جدلاً واسعاً بنشر صورة عارية لها في مجلة “فوغ”.

وتحدثت سيلين عن المشقة التي تواجهها كفنانة في ارتداء الملابس قبل العرض في منشور على إنستغرام يوم الثلاثاء، وأرفقت صورة لها وهي مجردة من الملابس.

وبحسب مجلة “بيج 6″، يبدو أن النجمة ليس لديها ما تخفيه في جولتها بأوروبا، حيث كتبت مغنية فيلم “تيتانيك” بجانب صورتها العارية: “هذه هي الحقيقة المجردة، على مدى الخمس سنوات الماضية لقد غيرت العديد من الأزياء الراقية بين العروض، وأنا أؤدي ما لا يقل عن ساعتين في الليلة، 5 إلى 6 ليال في الأسبوع، حيث أغني وأرقص وأتمايل، وأنا أرتدي أزياء مصممة فقط للمشي على منصة عرض الأزياء والسجادة الحمراء”.

وأضافت: “على تلك الأزياء أن تكون عملية، فعلى الأزياء تلبية احتياجاتي وليس عليّ أنا تلبية احتياجاتها”.

ولكن بالطبع لم يكن هذا محور الجدل على الإنترنت، حيث ركز المستخدمون على صورتها التي أظهرتها عارية تماماً وهي تجلس على كرسي وتخفي بساقيها أماكنها الحساسة، والتي يُعتقد أنها التُقطت في كواليس حفل النجمة في لاس فيغاس.

ومن اللافت للنظر أن الصورة حازت على إعجاب الكثيرين، حيث علقت إحدى المستخدمات قائلة: “هذه هي صورة المرأة الحقيقية”.

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