الكرملين: هذا ماسيناقشه بوتين مع ترامب

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب فرص التعامل بين الدولتين في سوريا بغية مواصلة الحرب على الإرهاب.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المتوقع أن يتيح أول لقاء بين الزعيمين في مدينة هامبورغ الألمانية، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول العشرين 7 و8 يوليو/تموز الجاري، إقامة الحوار الحيوي بالنسبة للعالم برمته فيما يتعلق بتفعيل حل الأزمات والقضايا بالغة الأهمية التي يزداد عددها يوميا.

وأوضح بيسكوف أن بوتين وترامب قد يبحثان آفاق التسوية السورية وسير مفاوضات أستانا، بالإضافة إلى مسائل التعاون الممكن بين الدولتين في سبيل مكافحة الإرهاب، إذا أعربت واشنطن عن رغبتها في ذلك.

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