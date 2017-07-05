وزير خارجية قطر: يجب العيش جنباً إلى جنب مع إيران

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني أن وسائل اعلام إماراتية ومصرية تقوم بفبركة العديد من الأخبار حول قطر, مشدداً على أن مطالب دول الحصار من قطر ليست محقة أبداً.

وقال: “نرحب بالتفاوض والحوار لكننا نستغرب الحصار”, مضيفاً: “الادعاءات بأن قطر تدعم الإرهاب تهدف الى خلق شعور معاد لها علماً اننا كنا حازمين في محاربته”.

وتابع بالقول: “لم نهدد أمن دول الخليج ولكن لن نقيّد سياستنا الخارجية”, مؤكداً ضرورة العيش جنباً إلى جنب مع إيران والعمل على ان تكون العلاقات صحيحة وبناءة.

وأشار إلى ان لدى قطر مصالح مشتركة مع إيران ولا تقبل تدخلات دول أخرى في علاقاتها مع طهران.

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