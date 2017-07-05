وزير الخارجية الكازخستاني : جهود المشاركين تسمح بتحقيق نتائج وقد أثمرت كل جولة من اجتماعات أستانا بتخفيف حدة الأعمال القتالية

5 يوليو, 2017 - 4:19 مساءً
5 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل