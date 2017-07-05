البيان المشترك للدول الضامنة : الدول الضامنة تؤكد سعيها لأمن واستقرار الأراضي السورية وأن لاحل للأزمة إلا من خلال الأسلوب السياسي

5 يوليو, 2017 - 4:20 مساءً
5 يوليو, 2017
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