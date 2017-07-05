بالصور…أخيراً.. هذا هو سرّ حركة شيرين الغريبة في إعلان فودافون!

بعد سخرية البعض من الفنانة شيرين، بسبب الحركة التي فعتلها بقدميها في أحد مشاهد إعلان فودافون، دافعت المذيعة دينا فاروق، عنها كا شفة السبب وراء ذلك.

وأوضحت دينا السبب وراء سير شيرين بهذه الطريقة، وقالت: “اللى بيتكلموا عن حركة شيرين برجليها فى إعلان… أنا سألت زملاء اشتغلوا فى الإعلان.. كعب الجزمة شبك فى البنطلون كانت بتخرجه عشان ماتقعش وافتكرت أنه مش هيبان وإنها بتتصور ميديام”.

وأضافت: “كان ممكن ياخد الزاوية التانية في التصوير في الجملة دي، وبعدين يرجعلها في اللونج عنده كادرات تانية بخمس كاميرات على الأقل، كفاية هري على حاجات تافهة وتجرح مشاعر الناس،شيرين دي اتبهدلت من جمهور بتسعده وتحترمه.. احنا ليه وحشين كده.. دي إنسانة عفوية وفنانة جميلة”.

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