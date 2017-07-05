هل انت ذكي…اذاً أيّ حيوان ترى في هذه الصورة!

هل تعرف أن جوابك يمكنه أن يحدّد مدى ذكائك وقوّة إبداعك. في الحقيقة، هناك الكثير من الناس الذين يمكنهم رؤية الحيوانَين، واعتماداً على سرعة الإدراك والتمييز البصري بين إحدى الصورتين والأخرى، يمكن تحديد مدى قوّة الابتكار التي تميّز هؤلاء.

في الحقيقة، هذا الاختبار قديم جدّاً وقد ابتكره اختصاصيّ في علم النفس أميركيّ الجنسيّة، اسمه جوزيف جاسترو Joseph Jastrow في عام 1899، ليدعّم به دراسة يقوم بها حول الإدراك والعمل الذهني.

وخلص جاسترو إلى التالي:

1- الاشخاص اللذين استطاعوا التمييز بين صورتَي الحيوانين بسرعة: هذا يدل على سرعة التفكير التي يتميّز بها عقل هؤلاء الأشخاص، كما أنهم يتميزون بالابداع والابتكار.

2- الاشخاص اللذين كان التحوّل في إدراك الصورتين أبطأ: فهذا دليل على أن سرعة التفكير لديهم بطيئة.

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