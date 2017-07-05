العثور على جسمين غريبين في صور.. والقوى الأمنية تستنفر!

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أنه تم العثور على جسمين غريبين عند شاطىء مدينة صور – المدخل الشمالي لجهة جل البحر.

وحضرت مخابرات الجيش والقوى الأمنية وطوقت المكان، في انتظار حضور الخبير العسكري للتحقق منهما.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

