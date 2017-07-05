سوريا تجدد رفضها لأي وجود تركي على اراضيها

جددت سوريا على لسان الدكتور بشار الجعفري، رئيس الوفد السوري إلى مفاوضات أستانا، رافضها أي وجود تركي على اراضيها، معتبرة أن إصرار تركيا على إدخال قواتها إلى سوريا هي عملية ابتزاز.

وأضاف الجعفري ان مفاوضات أستانا السورية سوف تنتهي بعد ساعة من الآن، مضيفا بان الحكومة السورية تعول على مسار المفاوضات استانا. وصرح بانه سوف تصدر وثيقتان في ختام الاجتماع لا علاقة لهما باتفاق مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.

و انتقد رئيس الوفد السوري إلى مفاوضات أستانا، إصرار تركيا على إدخال قواتها إلى سوريا هي عملية ابتزاز، وقال: نحن نرفض أي وجود تركي في سوريا، مردفا بالقول بان تمركز “داعش” في الموصل وحلب بسبب الأطماع التركية في تلك المنطقتين.

الى ذلك أعلن رئيس وفد المعارضة المسلحة في سوريا إلى مباحثات أستانة أحمد بري، أن أولويات المعارضة في الجولة الحالية من المباحثات، هي تثبيت وقف إطلاق النار واستمراريته وإطلاق سراح معتقلين لدى الدولة السورية، وأشار بري اشار الى ان هدف المعارضة المسلحة من وراء حضور اجتماع أستانا 5 كان “من أجل أهداف أساسية، الهدف الأول هو من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على استمرارية وقف إطلاق النار، وليس فقط تثبيته بشكل مؤقت، بل والعمل على استمراره”، وأضاف بري ان “الهدف الثاني هو بحث ملف المعتقلين والعمل على اخراج المعتقلين. موضحا بان “هذه المواضيع تتم دراستها وسوف نحاول أن نؤكد عليها في المؤتمر”.