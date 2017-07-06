الحريري لم يعطِ موافقته على الحوار مع سوريا

كشفت مصادر “الأخبار” أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعطِ موافقته بعد على الحوار مع الجانب السوري لحل ملف النازحين الذي قد يعفيه من الحرج أمام الرياض الرافضة أي تواصل سياسي مع دمشق.

وذكّرت بتصريحات رئيس الحكومة في الشهرين الماضيين عن أن لبنان لم يعد في وسعه تحمّل عبء النازحين، مشيرة إلى تصاعد التوتر الاجتماعي أخيراً في مناطق النزوح، خصوصاً تلك الخاضعة لنفوذ تيار “المستقبل” في عكار و الأقليم وعرسال والبقاع الأوسط وغيرها، ما يجعل من أي حل لهذا الملف، ولو جزئياً، مصلحة “مستقبلية”.

ولفتت في هذا السياق إلى أن العملية الأمنية التي نفّذها الجيش الأسبوع الماضي في جرود عرسال لم تلق أي ردود فعل شعبية معارضة، سواء في عرسال أو في مناطق أخرى محسوبة على “المستقبل”، على نحو ما كان يحصل سابقاً.

وشدّدت المصادر على أن في حل هذا الملف “مصلحة للجميع خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضاغطة”، مشيرة إلى أن “الحلول غير مستحيلة. إذ إن المناطق الحدودية مع لبنان التي أتت منها غالبية النازحين، وكذلك المدن الرئيسية، باتت آمنة مع استعادة الدولة السورية سيطرتها عليها، ومع بدء محادثات مع شركات صينية للمباشرة في إعادة اعمار بعض المناطق، ومع تراجع موجات النزوح الداخلي بين المناطق السورية نفسها. بل إن الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عودة نحو 500 ألف نازح إلى منازلهم، حوالى 90 في المئة منهم كانوا مهجَّرين داخل سوريا”.

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