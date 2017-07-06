اتفاق “شبه ناجز” على الحوار مع سوريا.. فمن سيكون موفداً ؟

علمت “الأخبار” أن اتفاقاً بين مختلف الجهات السياسية بات “شبه ناجز” على حتمية الحوار مع الجانب السوري وعلى شكل هذا الحوار وقناته.

وفي المعلومات أن هناك توجهاً لتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتولي التنسيق السياسي مع الحكومة السورية في ملف النازحين، ليس بصفته الأمنية، وإنما بصفته موفداً رئاسياً ممثلاً لرئيس الجمهورية، فيما تستمر الحكومة في سياسة “النأي بالنفس”، على أن توافق لاحقاً على الحلول التي يتوصل إليها “الموفد الرئاسي” الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف المحلية والخارجية المعنية بالأزمة.

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