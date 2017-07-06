الصور الأولى للقاعدة الجوية الأمريكية شمال سوريا

6 يوليو, 2017 - 8:44 صباحًا المصدر: وكالات
الصور الأولى للقاعدة الجوية الأمريكية شمال سوريا

نشر الصحفي الألماني جوليان روبكي على حسابه في موقع “تويتر” صورا تظهر لأول مرة قاعدة جوية أنشأتها القوات الأمريكية في شمال سوريا، من دون موافقة الحكومة السورية.

والتقطت ثلاث من أربع صور عبر قمر اصطناعي، وتظهر وتائر عمليات البناء منذ شهر أبريل/نيسان المنصرم، بينما تظهر الرابعة طائرة نقل أمريكية فور هبوطها على مدرج جاهز في تلك القاعدة.

وذكر الصحفي أن القاعدة توجد في شمال شرق محافظة حلب، على ضفة نهر الفرات الشرقية، في مقابل مدينة منبج، مضيفا أن هدف بنائها هو تقديم الدعم إلى الفصائل الكردية المسلحة وحماية مواقعها من إرهابيي “داعش” والقوات الموالية للحكومة السورية على حد سواء.

 

 

المصدر: وكالات
6 يوليو, 2017

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